СКА потерпел четвёртое поражение подряд, пропустив семь шайб от «Северстали»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.
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На 10-й минуте первого периода Давид Думбадзе открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Иван Демидов восстановил равенство в счёте. На последней минуте первого периода Николай Чебыкин вывел «Северсталь» вперёд. Спустя 10 секунд Данил Аймурзин сделал счёт 3:1.
Во втором периоде Кирилл Пилипенко, Михаил Ильин и Давид Думбадзе довели счёт до разгромного — 6:1. В конце периода Валентин Зыков забросил вторую шайбу СКА в матче.
На седьмой минуте третьего периода Сергей Плотников сделал счёт 3:6. На 15-й минуте периода Валентин Зыков сократил отставание СКА до двух шайб, оформив дубль. В конце игры Кирилл Пилипенко установил окончательный счёт во встрече.
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