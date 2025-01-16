П. Зубов: никому не будет позволено жить прошлыми заслугами в трудное время для «Лады»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов прокомментировал поражение от «Торпедо» (2:3).

«Сложно комментировать этот матч, на очко мы точно наиграли. Наши действия в формате «6х3» в концовке — это ни в какие ворота, вообще не выполнили установку, с которой выпускали на лёд игроков, которые при этом основные, на которых надеются команда и болельщики.

Провели хороший второй период, наверное, самый лучший за весь сезон. Хорошо накладывали смены, создавали кучу моментов — реализация, конечно, подвела. Но в этом направлении продвинулись, это уже радость. В третьем периоде допустили системную ошибку в меньшинстве «4х5», когда позволили соперникам уйти «3х2». Третья пропущенная шайба — нелепая.

Нам есть, над чем подумать, кое-кому — очень серьёзно. Кто хочет жить прошлым заслугами в трудное время для команды… Это никому не будет позволено», — приводит слова Зубова сайт КХЛ.