Олимпийский чемпион Сергей Зубов вошёл в символическую сборную «Далласа» в XXI веке

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Зубов вошёл в символическую сборную «Даллас Старз» за последние 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Зубов вошёл в первую символическую команду вместе с вратарем Марти Турко, защитником Миро Хейсканеном, а также форвардами Джейми Бенном, Йере Лехтиненом и Майком Модано.

Во вторую символическую пятёрку попали голкипер Эд Бельфор, защитники Джон Клингберг и Эса Линделль, нападающие Бренден Морроу, Джо Павелски, Тайлер Сегин.

Зубов в 2019 году был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Сейчас специалист возглавляет ХК «Сочи».