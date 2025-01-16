Главный тренер «Северстали» Козырев рассказал о гостевой победе над СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победный матч со СКА (7:4).

— Заключительная встреча на выезде, два матча выиграли из трёх, неплохой результат. Сегодня победили за счёт командных действий, всю встречу контролировали ход игры.

— Где найти ключ к стабильности?

— У нас молодая команда, ей свойственна нестабильность. Мы нормально к этому относимся, это рабочий момент.

— Команда нестабильная в силу возраста, это может стать слабой стороной команды в плей-офф, есть ли переживания на этот счёт? И как исправлять нестабильность?

— Здесь просто работа, постоянный труд. Мы разговариваем с ребятами, направляем их, чтобы они могли определять, как выступить в концовке, как сегодня, где можно просто сыграть, где на результат. Работа ведётся.

— Не так часто вы забиваете семь, в каких случаях это происходит?

— И в этом сезоне было много игр, когда мы испытывали проблемы с реализацией. Сегодня реализовали моменты, которые создавали. Это зависит от наших молодых хоккеистов. Рисунок-то и в тех матчах, где мы не забивали, был хороший, и моменты были. Сегодня мы их реализовали.

— Вы контролировали игру. Был момент, когда стало тревожно за результат?

— Нет, я бы не сказал. В концовке да, дали почувствовать СКА, когда они забили четвёртый гол. Но это подбор игроков у «армейцев», они высококлассные ребята, которым нельзя это давать. Как только даёшь, сразу ход матча меняется. Но мы сегодня надёжно выступили в концовке, даже если пропустили, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.