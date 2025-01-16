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Главный тренер «Северстали» Козырев рассказал о гостевой победе над СКА

Главный тренер «Северстали» Козырев рассказал о гостевой победе над СКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победный матч со СКА (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

— Заключительная встреча на выезде, два матча выиграли из трёх, неплохой результат. Сегодня победили за счёт командных действий, всю встречу контролировали ход игры.

— Где найти ключ к стабильности?
— У нас молодая команда, ей свойственна нестабильность. Мы нормально к этому относимся, это рабочий момент.

— Команда нестабильная в силу возраста, это может стать слабой стороной команды в плей-офф, есть ли переживания на этот счёт? И как исправлять нестабильность?
— Здесь просто работа, постоянный труд. Мы разговариваем с ребятами, направляем их, чтобы они могли определять, как выступить в концовке, как сегодня, где можно просто сыграть, где на результат. Работа ведётся.

— Не так часто вы забиваете семь, в каких случаях это происходит?
— И в этом сезоне было много игр, когда мы испытывали проблемы с реализацией. Сегодня реализовали моменты, которые создавали. Это зависит от наших молодых хоккеистов. Рисунок-то и в тех матчах, где мы не забивали, был хороший, и моменты были. Сегодня мы их реализовали.

— Вы контролировали игру. Был момент, когда стало тревожно за результат?
— Нет, я бы не сказал. В концовке да, дали почувствовать СКА, когда они забили четвёртый гол. Но это подбор игроков у «армейцев», они высококлассные ребята, которым нельзя это давать. Как только даёшь, сразу ход матча меняется. Но мы сегодня надёжно выступили в концовке, даже если пропустили, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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