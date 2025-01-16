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Козырев — о двух отменённых голах СКА: видеотренер «Северстали» заслуживает премию

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал работу видеотренера череповецкого клуба во встрече со СКА.

— Расскажите о роли видеоаналитиков, благодаря которым сегодня отменили два гола.

— Ребята внесли огромный вклад, это были одни из ключевых моментов, когда они дали нам команду взять просмотр и отменили эти голы.

— Видеотренер Корниенко заслужил премию за этот матч? Лучший период в его карьере.

— Да, безусловно, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.