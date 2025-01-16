Козырев — о двух отменённых голах СКА: видеотренер «Северстали» заслуживает премию
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал работу видеотренера череповецкого клуба во встрече со СКА.
— Расскажите о роли видеоаналитиков, благодаря которым сегодня отменили два гола.
— Ребята внесли огромный вклад, это были одни из ключевых моментов, когда они дали нам команду взять просмотр и отменили эти голы.
— Видеотренер Корниенко заслужил премию за этот матч? Лучший период в его карьере.
— Да, безусловно, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5) 1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5) 1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5) 1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5) 1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5) 1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5) 1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5) 2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4) 3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5) 4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5) 4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)
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