Козырев: сроки восстановления Дыбленко не скажу, мы его ждём, он лечится после операции

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о состоянии защитника Ярослава Дыбленко.

— Как состояние Дыбленко?

— Ярослав получил серьёзную травму, был прооперирован. Сроки восстановления я не могу сказать, но мы его ждём, он сейчас лечится, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

31-летний Ярослав Дыбленко в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 32 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре передачи.

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.