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Козырев: сроки восстановления Дыбленко не скажу, мы его ждём, он лечится после операции

Козырев: сроки восстановления Дыбленко не скажу, мы его ждём, он лечится после операции
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал о состоянии защитника Ярослава Дыбленко.

— Как состояние Дыбленко?
— Ярослав получил серьёзную травму, был прооперирован. Сроки восстановления я не могу сказать, но мы его ждём, он сейчас лечится, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

31-летний Ярослав Дыбленко в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 32 встречи, в которых забросил одну шайбу и отдал четыре передачи.

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    
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