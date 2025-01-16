Козырев рассказал об удалениях «Северстали» в первом периоде игры со СКА

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал об удалениях череповецкого клуба в первом периоде игры со СКА (7:4).

— Всегда есть моменты для разбора тренеру. Наверное, вас не очень устраивают вбрасывания?

— Есть моменты, над которыми мы работаем: не только игра на точке, много аспектов. Знаю, что игра на точке — наша слабая деталь, которую нужно улучшать.

— Сегодня за команду дебютиовал Щучинов, оцените его игру.

— Довольны обменом, что получили этого хоккеиста. Он до этого не выступал, потому что у него было небольшое повреждение, мы не стали форсировать, ждали, когда он поправится. Сегодня достойно дебютировал, доволен его игрой.

— В первом периоде три шайбы, одна в меньшинстве, но при этом шесть минут удалений. В чём секрет успеха?

— Говорили об этом. Нам несвойственно, что мы получили три удаления в первом периоде, два из которых — в зоне атаки. Мы так в принципе не делаем. Думал, скажется, что много сил потратили на меньшинство. Слава богу, не сказалось.

— Вы не проигрываете на «СКА Арене». Любите большое скопление людей?

— Очень приятно здесь выступать, отличная атмосфера.

— У вас не возник когнитивный диссонанс, когда в третьем периоде трибуны кричали «Северсталь»?

— Ребята чувствовали поддержку. Я думал, какие сочетания, как правильно принимать решения, не обращал внимания.

— Было ли дополнительной мотивацией, что СКА — ваш бывший клуб?

— Я много где работал, в разных клубах, на разных должностях. Это был рядовой матч за два очка, мы ведём борьбу, чтобы попасть в плей-офф, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.