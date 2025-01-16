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Козырев рассказал об удалениях «Северстали» в первом периоде игры со СКА

Козырев рассказал об удалениях «Северстали» в первом периоде игры со СКА
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев рассказал об удалениях череповецкого клуба в первом периоде игры со СКА (7:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

— Всегда есть моменты для разбора тренеру. Наверное, вас не очень устраивают вбрасывания?
— Есть моменты, над которыми мы работаем: не только игра на точке, много аспектов. Знаю, что игра на точке — наша слабая деталь, которую нужно улучшать.

— Сегодня за команду дебютиовал Щучинов, оцените его игру.
— Довольны обменом, что получили этого хоккеиста. Он до этого не выступал, потому что у него было небольшое повреждение, мы не стали форсировать, ждали, когда он поправится. Сегодня достойно дебютировал, доволен его игрой.

— В первом периоде три шайбы, одна в меньшинстве, но при этом шесть минут удалений. В чём секрет успеха?
— Говорили об этом. Нам несвойственно, что мы получили три удаления в первом периоде, два из которых — в зоне атаки. Мы так в принципе не делаем. Думал, скажется, что много сил потратили на меньшинство. Слава богу, не сказалось.

— Вы не проигрываете на «СКА Арене». Любите большое скопление людей?
— Очень приятно здесь выступать, отличная атмосфера.

— У вас не возник когнитивный диссонанс, когда в третьем периоде трибуны кричали «Северсталь»?
— Ребята чувствовали поддержку. Я думал, какие сочетания, как правильно принимать решения, не обращал внимания.

— Было ли дополнительной мотивацией, что СКА — ваш бывший клуб?
— Я много где работал, в разных клубах, на разных должностях. Это был рядовой матч за два очка, мы ведём борьбу, чтобы попасть в плей-офф, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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