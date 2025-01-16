И. Крикунов: думаю, СКА вылезет из психологической ямы и найдёт свою игру к плей-офф

Бывший игрок КХЛ Илья Крикунов прокомментировал итоги матча СКА – «Северсталь» (4:7).

«Четыре поражения подряд всегда давят, но нужно понимать, что в СКА это давление присутствует в ещё большем размере. Я думаю, это чувствуют и игроки, и тренерский штаб. В игре с «Северсталью» многое решили два незасчитанных гола хозяев. Первую шайбу отменили очевидно — была помеха вратарю, вторая была чуть более спорной: вратарь уже выкатился за пределы своей зоны. Ну и, конечно, несогласованные действия Никишина и вратаря, которые привели к пропущенному голу в большинстве. Психологически это негативно повлияло на команду, как и два быстрых гола в конце первого периода.

Игроки СКА не бросили играть при счёте 1:6, показав, что они сильны духом. Думаю, они вылезут из психологической ямы и найдут свою игру к плей-офф. Нужно только построже играть в обороне.

Сказывается, что не играют Евгений Кузнецов, Никита Зайцев — это ветераны с большим опытом. Но петербуржцы должны побеждать в любом составе, не обращая внимание на то, кто у них играет, а кто нет. Думаю, всё у них наладится», — сказал Крикунов «Чемпионату».