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И. Крикунов: думаю, СКА вылезет из психологической ямы и найдёт свою игру к плей-офф

И. Крикунов: думаю, СКА вылезет из психологической ямы и найдёт свою игру к плей-офф
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Бывший игрок КХЛ Илья Крикунов прокомментировал итоги матча СКА – «Северсталь» (4:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

«Четыре поражения подряд всегда давят, но нужно понимать, что в СКА это давление присутствует в ещё большем размере. Я думаю, это чувствуют и игроки, и тренерский штаб. В игре с «Северсталью» многое решили два незасчитанных гола хозяев. Первую шайбу отменили очевидно — была помеха вратарю, вторая была чуть более спорной: вратарь уже выкатился за пределы своей зоны. Ну и, конечно, несогласованные действия Никишина и вратаря, которые привели к пропущенному голу в большинстве. Психологически это негативно повлияло на команду, как и два быстрых гола в конце первого периода.

Игроки СКА не бросили играть при счёте 1:6, показав, что они сильны духом. Думаю, они вылезут из психологической ямы и найдут свою игру к плей-офф. Нужно только построже играть в обороне.

Сказывается, что не играют Евгений Кузнецов, Никита Зайцев — это ветераны с большим опытом. Но петербуржцы должны побеждать в любом составе, не обращая внимание на то, кто у них играет, а кто нет. Думаю, всё у них наладится», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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