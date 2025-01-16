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Р. Ротенберг: идёт внешнее давление на СКА, не все молодые ребята выдерживают

Р. Ротенберг: идёт внешнее давление на СКА, не все молодые ребята выдерживают
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о домашнем поражении от «Северстали» (4:7).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

«Ребята старались сегодня, не всё получилось. Понимаем, что идёт внешнее давление, но в СКА всегда так. Есть молодёжь, которая где-то не выдерживает. Лучше сейчас это пройти с точки зрения подготовки к плей-офф, когда максимальное давление идёт извне.

Забили много, два гола нам не засчитали. Нужно поосторожнее на пятаке, судьям виднее, отменили две шайбы. Где-то это тоже повлияло на психологию команды. Нужно спокойно к этому относиться, не расстраиваться. Демидов вышел на новый уровень, никакое внешнее давление на него не влияет. Есть ребята его возраста, на которых давление больше сказывается.

Есть время перегруппироваться. Будем тренировать вещи, которые не получаются. Нужно улучшить второй период в плане тактики. Много моментов не реализовали сегодня. Много тяжёлых игр, есть ошибки в обороне. Но если бы реализовали моменты, могли бы сравнять», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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