Р. Ротенберг: в СКА серьёзный вирус, Зайцев не смог сыграть, была слабость и головная боль

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» рассказал о вирусе в армейском клубе.

«Обязаны выигрывать любым составом. Есть потери, серьёзный вирус ОРВИ, Зайцев не смог выйти на матч, почувствовал слабость и головную боль», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В Санкт-Петербурге закончилась встреча регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Игра завершилась победой гостей со счётом 7:4.

В следующем матче СКА сыграет дома с лидером Континентальной хоккейной лиги — «Локомотивом» 21 января.