Р. Ротенберг: даже если СКА отменят пять шайб, значит, мы должны забить 10

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) высказался об отменённых шайбах армейского клуба в игре.

— Насколько отмены голов сбили настрой?

— Это не должно влиять. Мы это видели много раз. На меня это не влияет, я столько всего уже прошёл в СКА. Тяжёлые ситуации закаляют. Даже если нам отменят пять шайб, мы должны забить 10. Но у нас есть пацаны 2004, 2005 годов, они где-то дрогнули в этих ситуациях, с учётом того, что вокруг происходит шумиха. Нужно сосредоточиться на хоккее. Мы создали больше моментов, чем соперник.

Мойсевич выиграл Кубок Харламова, феноменально выступал в КХЛ в прошлом году. Где-то психологически он уже, как один из основных вратарей, повысил к себе требования. Надо абстрагироваться, взять пример с Заврагина, который младше на год, но спокойно переносит стрессовые ситуации. Нам сейчас надо пройти экзамен на стрессоустойчивость, стать сильнее. Даже если что-то несправедливое, такое есть. Но не надо искать справедливость, это спорт. В спорте если ты слабый, тебя сожрут. Даже если отменили одну, вторую, третью шайбы, надо выходить и забивать ещё и спокойно к этому относиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.