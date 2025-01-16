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Р. Ротенберг: даже если СКА отменят пять шайб, значит, мы должны забить 10

Р. Ротенберг: даже если СКА отменят пять шайб, значит, мы должны забить 10
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) высказался об отменённых шайбах армейского клуба в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

— Насколько отмены голов сбили настрой?
— Это не должно влиять. Мы это видели много раз. На меня это не влияет, я столько всего уже прошёл в СКА. Тяжёлые ситуации закаляют. Даже если нам отменят пять шайб, мы должны забить 10. Но у нас есть пацаны 2004, 2005 годов, они где-то дрогнули в этих ситуациях, с учётом того, что вокруг происходит шумиха. Нужно сосредоточиться на хоккее. Мы создали больше моментов, чем соперник.

Мойсевич выиграл Кубок Харламова, феноменально выступал в КХЛ в прошлом году. Где-то психологически он уже, как один из основных вратарей, повысил к себе требования. Надо абстрагироваться, взять пример с Заврагина, который младше на год, но спокойно переносит стрессовые ситуации. Нам сейчас надо пройти экзамен на стрессоустойчивость, стать сильнее. Даже если что-то несправедливое, такое есть. Но не надо искать справедливость, это спорт. В спорте если ты слабый, тебя сожрут. Даже если отменили одну, вторую, третью шайбы, надо выходить и забивать ещё и спокойно к этому относиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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