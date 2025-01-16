Р. Ротенберг: хочу извиниться перед всеми, что СКА пропустил столько дома. Это позор

Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился перед болельщиками после домашнего поражения от «Северстали» (4:7).

— Многовато пропущенных для подготовки к плей-офф.

— Согласен. Хочу извиниться перед всеми, что мы пропустили столько дома. Честно, это позор, для меня. Но игра-то есть, есть креатив, импровизация, мы забили больше всех. То, что сегодня я видел, для меня стало открытием. Я их вижу каждый день, это молодые ребята. 50% выступили сегодня здорово. В составе на следующий матч должны быть все стрессоустойчивые хоккеисты, тогда мы победим.

Когда у команды нет игры, можно всегда очень критично относиться к результату. Но у команды есть игра. Согласен, что лучше побеждать, но если смотреть на долгую перспективу, особенно плей-офф, мы сейчас проходим экзамен, чтобы быть готовыми к любой ситуации.

Нашему капитану 24, Грицюку 24, Бардакову 24, это лидеры команды, но они уже многое прошли. Они сегодня были стрессоустойчивыми. Но реализация моментов! Сколько раз выводили на бросок, но реализация… Мы могли больше забить и победить сегодня. Креатив, импровизация есть, выходим в атаке. Надо улучшить стрессоустойчивость и дисциплину.

— Опять удаление Плотникова — как исправить эту ситуацию?

— Дисциплина — самое важное. Надо понимать, что Сергею очень хотелось победить. Он уже 19 шайб забросил в этом сезоне, идёт на рекорд. От большого желания помочь команде он удалился. Физически ребята будут лучше готовы к следующему матчу, будем два дня тренироваться. Улучшим дисциплину, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.