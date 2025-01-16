Р. Ротенберг: не исключаю, что в будущем Деанджело может вернуться в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) заявил, что американский защитник Тони Деанджело может вернуться в армейский клуб в будущем.

— Деанджело ушёл по семейным причинам или не только из-за них?

— Есть ещё другие ребята, которые отсутствуют: Кузнецов, Воробьёв, Хайруллин, Акользин. Акользин — боец, он готов выступать в следующем матче, если нос сможет дышать. Остальные ребята — это месяц ещё, месяцы. Сапего заболел, утром слёг Зайцев. Грипп группы В сильно ослабляет организм. Хорошо, что мы сейчас это проходим, а не в плей-офф.

Тони обратился, семейные обстоятельства, разная культура, разное понимание жизни. Это не так просто, Тони было нелегко здесь с точки зрения семьи, он был один. Не так много ребят, кто может разговаривать на английском, так как у нас в целом игроки сборной России и Беларуси сейчас. Тони принял такое решение. Не хочу уходить в детали с точки зрения хоккея, мы поблагодарили друг друга, абсолютно в тёплых отношениях, мы на связи, Тони поддерживает команду, но он уже улетел домой. Не исключаю, что в будущем он может вернуться.

— В прессе писали, что Тони был токсичным, как это прокомментируете?

— За глаза никогда не буду говорить ни о Тони, ни о других ребятах, только в глаза. Мне нечего к этому добавить. Тони внёс свой вклад в команду и по семейным обстоятельствам покинул клуб, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.