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Р. Ротенберг: не исключаю, что в будущем Деанджело может вернуться в СКА

Р. Ротенберг: не исключаю, что в будущем Деанджело может вернуться в СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) заявил, что американский защитник Тони Деанджело может вернуться в армейский клуб в будущем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

— Деанджело ушёл по семейным причинам или не только из-за них?
— Есть ещё другие ребята, которые отсутствуют: Кузнецов, Воробьёв, Хайруллин, Акользин. Акользин — боец, он готов выступать в следующем матче, если нос сможет дышать. Остальные ребята — это месяц ещё, месяцы. Сапего заболел, утром слёг Зайцев. Грипп группы В сильно ослабляет организм. Хорошо, что мы сейчас это проходим, а не в плей-офф.

Тони обратился, семейные обстоятельства, разная культура, разное понимание жизни. Это не так просто, Тони было нелегко здесь с точки зрения семьи, он был один. Не так много ребят, кто может разговаривать на английском, так как у нас в целом игроки сборной России и Беларуси сейчас. Тони принял такое решение. Не хочу уходить в детали с точки зрения хоккея, мы поблагодарили друг друга, абсолютно в тёплых отношениях, мы на связи, Тони поддерживает команду, но он уже улетел домой. Не исключаю, что в будущем он может вернуться.

— В прессе писали, что Тони был токсичным, как это прокомментируете?
— За глаза никогда не буду говорить ни о Тони, ни о других ребятах, только в глаза. Мне нечего к этому добавить. Тони внёс свой вклад в команду и по семейным обстоятельствам покинул клуб, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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