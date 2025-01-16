Ротенберг — о Демидове: ехать в НХЛ надо только с КГ, это будет честно по отношению к СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) высказался о возможности отъезда Ивана Демидова в НХЛ. Форвард задрафтован «Монреаль Канадиенс».

— Не помню, чтобы защитники СКА столько привозили у себя за воротами.

— Это вопрос не к защитникам, а к центральным. Это невыполнение установки, нападающие от желания забить не помогали защитникам выйти из-под давления. Нападающий должен ответственно относиться, открываться, быть рядом с защитником при выходе из-под давления.

Все наши ребята очень талантливые, это будущие звёзды мирового уровня. Могу поспорить с кем угодно, что в нашей команде несколько будущих звёзд мирового уровня. Но им нужно понимать: чтобы побеждать, выигрывать Кубок Гагарина со СКА, нужно с большим желанием отрабатывать и в обороне, не заигрываться в атаке. Это перехлёстывает желание победить. Нужно спокойнее относиться, от этого желания не должна страдать оборона.

— Жалко ли будет расставаться с таким праймовым Демидовым?

— Я бы очень хотел, чтобы в СКА играли лучшие игроки в мире, и делаю для этого всё возможное. Мы с Ваней работаем каждый день, он улучшает детали. Это уникальный человек, он всегда слушает и делает то, что просим. Дай бог, он станет мировой звездой, но нужно время, ещё работать и работать. Нельзя заниматься шапкозакидательством и почивать на лаврах.

Конечно, хотел бы, чтобы все наши ребята остались играть в СКА. Будем делать всё возможное, чтобы у нас всегда был самый максимальный состав. Даже по-человечески хочу сказать: конечно, я хочу, чтобы все остались. И даже те ребята, которые уехали и стали мировыми звёздами, — я бы очень хотел, чтобы они выступали у нас. Дай бог, они станут чемпионами в этом сезоне и поедут победителями, если захотят уехать. Туда нужно отправляться только с Кубком Гагарина, тогда это будет честно по отношению к СКА. Как Артемий Панарин, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.