Р. Ротенберг: если буду совсем седой к концу сезона — ничего страшного, это часть игры

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) ответил на вопрос о седых волосах после работы в армейском клубе.

— Заметил, у вас седина на висках. Как серия поражений отражается на людях, которые тоже руководят СКА, — Миллере, Медведеве? Они с вами общаются, подбадривают, или вы сами переживаете такие моменты?

— Я работаю в структурах «Газпрома» 18 лет, мы проходили разные ситуации вместе. Только благодаря поддержке Миллера, Медведева, совета директоров мы побеждали, выигрывали Кубки Гагарина, Олимпиаду. У победы много отцов, поражение — сирота. В таких ситуациях только вместе, поддерживая друг друга. Благодарен за доверие. У нас созданы все условия, чтобы побеждать и выигрывать Кубок Гагарина. Сейчас сложная ситуация, есть травмы, но не будем колоть наших лучших игроков, заставлять выходить с переломами. В плей-офф мы это сделаем, они будут выступать с переломами. Мы так Кубок Гагарина заработали, у нас несколько ребят выходили с переломами, на уколах. А на этом этапе не будем этого делать, это опасно для здоровья. Седина — это часть игры. Я всегда делаю всё возможное для побед, и все в СКА хотят только одного: побед. А если я буду совсем седой к концу сезона — ничего страшного, это часть игры, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.