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Р. Ротенберг: если буду совсем седой к концу сезона — ничего страшного, это часть игры

Р. Ротенберг: если буду совсем седой к концу сезона — ничего страшного, это часть игры
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) ответил на вопрос о седых волосах после работы в армейском клубе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    

— Заметил, у вас седина на висках. Как серия поражений отражается на людях, которые тоже руководят СКА, — Миллере, Медведеве? Они с вами общаются, подбадривают, или вы сами переживаете такие моменты?
— Я работаю в структурах «Газпрома» 18 лет, мы проходили разные ситуации вместе. Только благодаря поддержке Миллера, Медведева, совета директоров мы побеждали, выигрывали Кубки Гагарина, Олимпиаду. У победы много отцов, поражение — сирота. В таких ситуациях только вместе, поддерживая друг друга. Благодарен за доверие. У нас созданы все условия, чтобы побеждать и выигрывать Кубок Гагарина. Сейчас сложная ситуация, есть травмы, но не будем колоть наших лучших игроков, заставлять выходить с переломами. В плей-офф мы это сделаем, они будут выступать с переломами. Мы так Кубок Гагарина заработали, у нас несколько ребят выходили с переломами, на уколах. А на этом этапе не будем этого делать, это опасно для здоровья. Седина — это часть игры. Я всегда делаю всё возможное для побед, и все в СКА хотят только одного: побед. А если я буду совсем седой к концу сезона — ничего страшного, это часть игры, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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