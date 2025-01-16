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Р. Ротенберг — о слухах об отставке: страх в спорте недопустим, иначе акулы сожрут меня

Р. Ротенберг — о слухах об отставке: страх в спорте недопустим, иначе акулы сожрут меня
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после домашнего поражения от «Северстали» (4:7) ответил на вопрос об отставке из армейского клуба.

— Позавчера были новости, что вас могут уволить. Насколько переживаете, что вас могут отправить в отставку?
— Страх в спорте недопустим, иначе акулы сожрут меня. Бывали сложные ситуации в истории клуба. Благодарен Миллеру, всем, кто верит в нас. Мы обязательно ответим полной самоотдачей, будем жертвовать собой.

Никогда не видел, чтобы олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина ловил шайбу лицом, как Григоренко в матче с «Локомотивом». Надо, чтобы каждый был, как Григоренко. Я готов тоже ложиться под шайбу лицом, у нас все готовы. И когда мы такое увидим, мы точно победим, несмотря ни на что, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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