Овечкин высказался об игре Протаса в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил игру белорусского форварда Алексея Протаса в нынешнем сезоне.

«То, что он прибавил колоссально по сравнению с прошлым годом, — это очевидно. Понятное дело, что мы друг другу пока подсказываем, показываем какие-то моменты, но работоспособность у человека огромная. Пашет на тренировках, на играх, поэтому всё закономерно», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал его команды.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Протас принял участие в 44 матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и 18 результативных передач при коэффициенте полезности «+24».

На счету Овечкина 20 голов и 12 результативных передач в 28 играх при коэффициенте полезности «+14».

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