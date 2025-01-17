Овечкин – о первых матчах Фрэнка за «Вашингтон»: один из самых быстрых игроков НХЛ сейчас

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оценил первые матчи американца Этена Фрэнка в Национальной хоккейной лиге.

«Во-первых, Этен — очень работоспособный парень. Во-вторых, он обладает очень высокой скоростью. Фрэнк — один из самых быстрых игроков в лиге сейчас. И бросок у него прекрасный. Поэтому нам повезло, что у нас есть Этен, он пользуется своим шансом. Дай бог, чтобы у него всё получилось», — приводит слова Овечкина официальный телеграм-канал его команды.

В нынешнем сезоне Этен провёл за «Вашингтон» три матча в регулярном чемпионате, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу при коэффициенте полезности «+4».

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