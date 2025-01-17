В полиции сообщили об обнаружении украденных чемпионских перстней Евгения Малкина

Полицейское управление округа Аллегейни сообщило об обнаружении чемпионских перстней российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, которые ранее были похищены из его дома.

«Полиция округа сообщает, что чемпионские кольца Кубка Стэнли Евгения Малкина были найдены в его доме. Расследование остается открытым, и мы продолжаем призывать всех, у кого есть информация, связаться с полицией округа», — говорится в заявлении полицейского управления округа Аллегейни.

Ранее сообщалось, что дом Малкина подвергся ограблению и результате происшествия пропали три чемпионских перстня.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ