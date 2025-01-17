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Вратаря «Флориды» Сергея Бобровского заменили во втором периоде матча с «Детройтом»

Вратаря «Флориды» Сергея Бобровского заменили во втором периоде матча с «Детройтом»
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В эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». После второго периода счёт 4:2 в пользу «Детройта».

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Густафссон, Тарасенко) – 08:48 (pp)     1:1 Лунделль (Вераге, Куликов) – 11:01     1:2 Ларкин (Кейн, Дебринкэт) – 27:52 (pp)     2:2 Родригес (Самоскевич) – 28:21     2:3 Кейн (Рэймонд, Зайдер) – 33:44 (pp)     2:4 Каспер (Ларкин) – 35:41    

36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён на 36-й минуте игры сразу после четвёртой пропущенной шайбы, которая состоялась две минуты спустя после третьей. За свой игровой отрезок Бобровский отразил 11 из 15 бросков в створ своих ворот (73,33%).

Одна из шайб «Ред Уингз» была заброшена после результативной передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.

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