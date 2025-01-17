Вратаря «Флориды» Сергея Бобровского заменили во втором периоде матча с «Детройтом»
Поделиться
В эти минуты на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». После второго периода счёт 4:2 в пользу «Детройта».
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Перерыв
2 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Густафссон, Тарасенко) – 08:48 (pp) 1:1 Лунделль (Вераге, Куликов) – 11:01 1:2 Ларкин (Кейн, Дебринкэт) – 27:52 (pp) 2:2 Родригес (Самоскевич) – 28:21 2:3 Кейн (Рэймонд, Зайдер) – 33:44 (pp) 2:4 Каспер (Ларкин) – 35:41
36-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён на 36-й минуте игры сразу после четвёртой пропущенной шайбы, которая состоялась две минуты спустя после третьей. За свой игровой отрезок Бобровский отразил 11 из 15 бросков в створ своих ворот (73,33%).
Одна из шайб «Ред Уингз» была заброшена после результативной передачи российского нападающего Владимира Тарасенко.
Видео: Бобровского поздравили с историческим рекордом
Комментарии
- 17 января 2025
-
04:51
-
04:30
-
02:21
-
01:21
- 16 января 2025
-
23:36
-
23:33
-
23:28
-
23:23
-
23:16
-
23:15
-
23:13
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:45
-
22:42
-
22:40
-
22:25
-
22:10
-
21:52
-
21:44
-
21:30
-
21:20
-
21:02
-
20:52
-
20:46
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
19:43
-
19:23
-
19:05