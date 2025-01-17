Никита Кучеров догнал Леона Драйзайтля на втором месте гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты на «Амали-Арене» в Тампе (США, штат Флорида). Это позволило Кучерову набрать 65 очков (20+45) в текущем регулярном сезоне НХЛ и догнать по очкам немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, на счету которого 31 гол и 34 результативных паса.

Первую строчку в рейтинге бомбардиров сезона занимает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого 70 очков (15 заброшенных шайб и 55 результативных передач).

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