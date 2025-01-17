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Никита Кучеров догнал Леона Драйзайтля на втором месте гонки бомбардиров НХЛ

Никита Кучеров догнал Леона Драйзайтля на втором месте гонки бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс», который проходит в эти минуты на «Амали-Арене» в Тампе (США, штат Флорида). Это позволило Кучерову набрать 65 очков (20+45) в текущем регулярном сезоне НХЛ и догнать по очкам немецкого форварда «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля, на счету которого 31 гол и 34 результативных паса.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Дюмулен) – 06:03     1:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 14:19 (pp)     2:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 22:51 (pp)     2:2 Карлссон (Мактавиш) – 31:26     3:2 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 35:26     3:3 Фаббри (Труба, Минтюков) – 49:53     4:3 Гюнцель – 65:00    

Первую строчку в рейтинге бомбардиров сезона занимает нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, в активе которого 70 очков (15 заброшенных шайб и 55 результативных передач).

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