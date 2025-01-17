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Хедман стал четвёртым шведским защитником, сделавшим 600 результативных передач в НХЛ

Хедман стал четвёртым шведским защитником, сделавшим 600 результативных передач в НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Дюмулен) – 06:03     1:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 14:19 (pp)     2:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 22:51 (pp)     2:2 Карлссон (Мактавиш) – 31:26     3:2 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 35:26     3:3 Фаббри (Труба, Минтюков) – 49:53     4:3 Гюнцель – 65:00    

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Виктор Хедман, для которого этот ассист стал 600-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, Виктор стал четвёртым шведским защитником в истории североамериканской лиги, сделавшим 600 результативных передач.

Национальный рекорд среди игроков обороны принадлежит Никласу Лидстрёму (878), второе место занимает защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон (656), топ-3 замыкает Борьё Сальминг (637). 34-летний Хедман располагается на четвёртой позиции.

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