Хедман стал четвёртым шведским защитником, сделавшим 600 результативных передач в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Анахайм Дакс». В ходе третьего периода счёт равный — 3:3.

В составе хозяев результативной передачей отметился защитник Виктор Хедман, для которого этот ассист стал 600-м за карьеру в НХЛ. Таким образом, Виктор стал четвёртым шведским защитником в истории североамериканской лиги, сделавшим 600 результативных передач.

Национальный рекорд среди игроков обороны принадлежит Никласу Лидстрёму (878), второе место занимает защитник «Питтсбург Пингвинз» Эрик Карлссон (656), топ-3 замыкает Борьё Сальминг (637). 34-летний Хедман располагается на четвёртой позиции.