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Флорида Пантерз — Детройт Ред Уингз, результат матча 17 января 2024, счет 2:5, НХЛ 2024-2025

Замена Бобровского не помогла «Флориде» догнать в счёте «Детройт», у Тарасенко ассист
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Гости одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Густафссон, Тарасенко) – 08:48 (pp)     1:1 Лунделль (Вераге, Куликов) – 11:01     1:2 Ларкин (Кейн, Дебринкэт) – 27:52 (pp)     2:2 Родригес (Самоскевич) – 28:21     2:3 Кейн (Рэймонд, Зайдер) – 33:44 (pp)     2:4 Каспер (Ларкин) – 35:41     2:5 Ларкин (Каспер, Рэймонд) – 58:38    

В составе «Ред Уингз» результативной передачей на первую шайбу своей команды отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов также отметился ассистом.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был заменён на 37-й минуте игры после четвёртой пропущенной шайбы, к этому моменту он отразил 11 из 15 бросков в створ своих ворот (73,33%).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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