Замена Бобровского не помогла «Флориде» догнать в счёте «Детройт», у Тарасенко ассист

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Гости одержали победу со счётом 5:2.

В составе «Ред Уингз» результативной передачей на первую шайбу своей команды отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов также отметился ассистом.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский был заменён на 37-й минуте игры после четвёртой пропущенной шайбы, к этому моменту он отразил 11 из 15 бросков в створ своих ворот (73,33%).