Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу в овертайме в матче с «Оттавой»

В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом», а «Оттава» сыграет с «Бостоном».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: