Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу в овертайме в матче с «Оттавой»
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В Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07
Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом», а «Оттава» сыграет с «Бостоном».
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
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