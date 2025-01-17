Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Яромира Ягра в НХЛ

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече. 39-летний Овечкин забил свой 134-й победный гол в регулярках НХЛ.

До рекорда легендарного нападающего Яромира Ягра по данному показателю – одна шайба. На счету чеха 135 победных шайб в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира. Таким образом, сегодня Овечкин вплотную приблизился к историческому и престижному рекорду Ягра в НХЛ.