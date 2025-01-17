Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал в лиге

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече. Ворота «Сенаторз» в этом матче защищал финский голкипер Леэви Мериляйнен, против которого Александр ранее не играл в НХЛ.

Таким образом, Мериляйнен сегодня стал 179-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин. Благодаря этому Александр установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которые пропускали от него хотя бы одну шайбу. Российский форвард превзошёл показатель Яромира Ягра (178 вратарей).