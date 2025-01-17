Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм», Василевский отразил все буллиты

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам — 4:3 Б.

В составе «Лайтнинг» ассистентский дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, который во втором периоде помог партнёрам по команде забросить вторую и третью шайбы «Тампы». Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков в створ своих ворот (91,89%), а также не позволил хоккеистам «Анахайма» реализовать ни одного послематчевого буллита.