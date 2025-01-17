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Тампа-Бэй Лайтнинг — Анахайм Дакс, результат матча 17 января 2024, счет 4:3 Б, НХЛ 2024-2025

Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм», Василевский отразил все буллиты
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам — 4:3 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Дюмулен) – 06:03     1:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 14:19 (pp)     2:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 22:51 (pp)     2:2 Карлссон (Мактавиш) – 31:26     3:2 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 35:26     3:3 Фаббри (Труба, Минтюков) – 49:53     4:3 Гюнцель – 65:00    

В составе «Лайтнинг» ассистентский дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров, который во втором периоде помог партнёрам по команде забросить вторую и третью шайбы «Тампы». Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 34 из 37 бросков в створ своих ворот (91,89%), а также не позволил хоккеистам «Анахайма» реализовать ни одного послематчевого буллита.

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