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Овечкин забил 21-й гол в нынешнем сезоне НХЛ

Овечкин забил 21-й гол в нынешнем сезоне НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Игра, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Таким образом, звёздный форвард забросил 21-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ. Для этого 39-летнему нападающему понадобилось 28 игр. Также в активе Александра 12 результативных передач.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с «Питтсбургом», а «Оттава» сыграет с «Бостоном».

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