Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 20 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 20 шайб до рекорда Гретцки
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Игра, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.

Теперь на счету россиянина 21 гол и 12 результативных передач в 28 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1454 матчах, забив 874 гола и сделав 708 результативных передач.

Материалы по теме
Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал в лиге

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android