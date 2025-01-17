Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 20 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз». Игра, проходившая на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве (Канада), завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 20 шайб.

Теперь на счету россиянина 21 гол и 12 результативных передач в 28 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1454 матчах, забив 874 гола и сделав 708 результативных передач.

Материалы по теме Овечкин установил новый рекорд НХЛ по числу вратарей, которым он забивал в лиге

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач: