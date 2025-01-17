Александр Овечкин упрочил свой же рекорд в НХЛ по голам в овертаймах

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече. 39-летний капитан «Вашингтона» упрочил свой же рекорд в НХЛ по голам в овертаймах, в 27-й раз за карьеру в североамериканской лиги сумев отличиться в дополнительное время в матчах регулярного чемпионата.

Второе место в истории НХЛ по этому показателю занимает капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (22), топ-3 замыкает форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (21). Больше отметка в 20 голов в овертаймах за карьеру в НХЛ на данный момент не покорилась ни одному игроку в истории лиги.