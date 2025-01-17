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Томпсон установил новый рекорд «Вашингтона» среди вратарей по скорости достижения 20 побед

Томпсон установил новый рекорд «Вашингтона» среди вратарей по скорости достижения 20 побед
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В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07    

Ворота «Вашингтона» в этом матче защищал голкипер Логан Томпсон, проводящий дебютный сезон в «столичном» клубе. Канадский голкипер сегодня одержал 20-ю победу в «Кэпиталз», сумев установить новый клубный рекорд среди вратарей.

27-летнему Томпсону хватило всего 25 матчей, чтобы добраться до этой отметки. Он превзошёл достижение Джима Кэри (30 матчей), установив новый рекорд «Вашингтона» среди вратарей по скорости достижения 20 побед за клуб.

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