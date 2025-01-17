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Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в овертаймах в гостевых матчах

Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в овертаймах в гостевых матчах
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В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07    

Российский нападающий «столичных» Александр Овечкин принёс своей команде победу в овертайме, забросив единственную шайбу в этой встрече. 39-летний капитан «Вашингтона» упрочил свой же рекорд в НХЛ по голам в овертаймах, в 27-й раз за карьеру в североамериканской лиги сумев отличиться в дополнительное время в матчах регулярного чемпионата.

При этом сегодня Овечкин установил новый рекорд НХЛ по голам в овертаймах в гостевых матчах. Теперь в его активе 13 точных бросков в дополнительное время на выезде, благодаря чему он превзошёл достижение Яромира Ягра и нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса, которые по 12 раз отличались в овекртаймах гостевых матчей НХЛ.

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