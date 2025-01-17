Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер побил рекорд клуба по скорости достижения 700 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев льда, одержавших победу в овертайме.

В составе победителей ассистентским дублем отметился нападающий Митчелл Марнер. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Торонто» канадский форвард сегодня достиг отметки в 700 очков. Благодаря этому 27-летний Марнер побил рекорд клуба по скорости достижения этой отметки.

Митчеллу хватило всего 622 матчей, чтобы добраться до 700 очков в НХЛ. Прежде клубный рекорд по этому показателю принадлежал Дэррилу Ситтлеру (666 матчей).