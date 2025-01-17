Нападающий «Торонто» Митчелл Марнер побил рекорд клуба по скорости достижения 700 очков
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу хозяев льда, одержавших победу в овертайме.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Ковачевич) – 02:21 1:1 Нюландер (Доми, Танев) – 26:14 1:2 Хишир (Братт, Хьюз) – 28:14 (pp) 2:2 Мэттьюс (Нюландер, Макманн) – 47:43 (pp) 2:3 Хишир (Майер, Хьюз) – 49:44 (pp) 3:3 Мэттьюс (Марнер, Маккейб) – 55:47 4:3 Нюландер (Марнер, Маккейб) – 61:10
В составе победителей ассистентским дублем отметился нападающий Митчелл Марнер. Проводящий всю карьеру в НХЛ в составе «Торонто» канадский форвард сегодня достиг отметки в 700 очков. Благодаря этому 27-летний Марнер побил рекорд клуба по скорости достижения этой отметки.
Митчеллу хватило всего 622 матчей, чтобы добраться до 700 очков в НХЛ. Прежде клубный рекорд по этому показателю принадлежал Дэррилу Ситтлеру (666 матчей).
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