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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски снова продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски снова продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Матч завершился со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Фантилли (Веренски) – 12:11     2:0 Джонсон (Курали) – 16:17     3:0 ван Римсдайк (Сиверсон, Джонсон) – 26:37     3:1 Тоффоли (Селебрини) – 47:32     4:1 ван Римсдайк (Марченко) – 57:59    

В составе победителей результативной передачей отметился защитник Зак Веренски, который сегодня снова продлил уникальную серию в НХЛ в XXI веке. Американский хоккеист стал первым игроком обороны в этом столетии, кому удалось набирать очки как минимум в 18 домашних матчах подряд.

Рекорд НХЛ по этому показателю среди игроков обороны принадлежит Бобби Орру (25 домашних матчей подряд с очками, сезон-1974/1975). Второе место занимает Пол Коффи (23, 1985/1986), топ-3 замыкает Фил Хаусли (22, 1991/1992). В пятёрку лучших также входят снова Орр (21, 1970/1971) и Джон ван Боксмер (19, 1981/1982). Следом теперь располагается Веренски.

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