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Нью-Йорк Айлендерс — Филадельфия Флайерз, результат матча 17 января 2024, счет 3:5, НХЛ 2024-2025

Ассист Матвея Мичкова помог «Филадельфии» переиграть «Айлендерс»
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В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хорват (Нельсон) – 09:21 (pp)     1:1 Кутюрье (Фараби, Мичков) – 25:15     1:2 Хэтэуэй (Конечны, Санхайм) – 29:29 (sh)     1:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 33:41     2:3 Барзал (Добсон) – 40:30     2:4 Йорк (Фараби, Кутюрье) – 45:16     3:4 Ли (Хорват, Палмьери) – 57:16 (pp)     3:5 Кейтс (Конечны) – 58:48    

В составе «Флайерз» результативным пасом отметился 20-летний российский нападающий Матвей Мичков, который помог партнёрам по команде забросить первую шайбу гостей. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 23 бросков в створ своих ворот (82,61%).

«Филадельфия» одержала третью победу в четырёх последних матчах. Ньюйоркцы проиграли второй матч подряд после серии из трёх выигрышей.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
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