Ассист Матвея Мичкова помог «Филадельфии» переиграть «Айлендерс»

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз». Гости одержали победу со счётом 5:3.

В составе «Флайерз» результативным пасом отметился 20-летний российский нападающий Матвей Мичков, который помог партнёрам по команде забросить первую шайбу гостей. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 19 из 23 бросков в створ своих ворот (82,61%).

«Филадельфия» одержала третью победу в четырёх последних матчах. Ньюйоркцы проиграли второй матч подряд после серии из трёх выигрышей.