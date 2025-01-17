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Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Ютой»

Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Ютой»
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В Солт-Лейке (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маччелли (Хэйтон, Коул) – 01:01     1:1 Панарин (Лафреньер) – 03:42     2:1 Маччелли (Хэйтон, Сергачёв) – 08:12     2:2 Калиев (Хитил, Вааканайнен) – 16:25     3:2 Кули (Келлер, Шмальц) – 20:57 (pp)     3:3 Смит (Шнайдер, Линдгрен) – 40:28 (sh)     3:4 Крайдер (Кэррик) – 50:22     3:5 Панарин (Кэррик, Фокс) – 59:22    

В составе победителей голами отметились Артур Калиев, Райлли Смит, Крис Крайдер и российский нападающий Артемий Панарин (дубль). За «Юту» отличились Матиас Маччелли (дубль) и Логан Кули.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин выполнил 28 сейвов из 31 броска в створ ворот.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом», а «Юта» встретится с «Сент-Луисом».

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