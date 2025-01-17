Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Ютой»

В Солт-Лейке (США) на стадионе «Дельта-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Юта» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости одержали победу со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Артур Калиев, Райлли Смит, Крис Крайдер и российский нападающий Артемий Панарин (дубль). За «Юту» отличились Матиас Маччелли (дубль) и Логан Кули.

Российский голкипер гостей Игорь Шестёркин выполнил 28 сейвов из 31 броска в створ ворот.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграют с «Коламбусом», а «Юта» встретится с «Сент-Луисом».

Болельщица «Рейнджерс» набила тату с автографом Панарина: