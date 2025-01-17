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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 января
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Сегодня, 17 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 11 встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Фантилли (Веренски) – 12:11     2:0 Джонсон (Курали) – 16:17     3:0 ван Римсдайк (Сиверсон, Джонсон) – 26:37     3:1 Тоффоли (Селебрини) – 47:32     4:1 ван Римсдайк (Марченко) – 57:59    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Густафссон, Тарасенко) – 08:48 (pp)     1:1 Лунделль (Вераге, Куликов) – 11:01     1:2 Ларкин (Кейн, Дебринкэт) – 27:52 (pp)     2:2 Родригес (Самоскевич) – 28:21     2:3 Кейн (Рэймонд, Зайдер) – 33:44 (pp)     2:4 Каспер (Ларкин) – 35:41     2:5 Ларкин (Каспер, Рэймонд) – 58:38    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Ковачевич) – 02:21     1:1 Нюландер (Доми, Танев) – 26:14     1:2 Хишир (Братт, Хьюз) – 28:14 (pp)     2:2 Мэттьюс (Нюландер, Макманн) – 47:43 (pp)     2:3 Хишир (Майер, Хьюз) – 49:44 (pp)     3:3 Мэттьюс (Марнер, Маккейб) – 55:47     4:3 Нюландер (Марнер, Маккейб) – 61:10    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Дюмулен) – 06:03     1:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 14:19 (pp)     2:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 22:51 (pp)     2:2 Карлссон (Мактавиш) – 31:26     3:2 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 35:26     3:3 Фаббри (Труба, Минтюков) – 49:53     4:3 Гюнцель – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 5
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хорват (Нельсон) – 09:21 (pp)     1:1 Кутюрье (Фараби, Мичков) – 25:15     1:2 Хэтэуэй (Конечны, Санхайм) – 29:29 (sh)     1:3 Фрост (Типпетт, Конечны) – 33:41     2:3 Барзал (Добсон) – 40:30     2:4 Йорк (Фараби, Кутюрье) – 45:16     3:4 Ли (Хорват, Палмьери) – 57:16 (pp)     3:5 Кейтс (Конечны) – 58:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бенирс (Какко, Шварц) – 08:12     1:1 Шайфли (Коннор, Моррисси) – 29:35 (pp)     2:1 Демело (Элерс) – 59:33    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Шенн (Холлоуэй) – 04:55     2:0 Парэйко (Фаулер, Томас) – 13:53     3:0 Кайру (Холлоуэй, Такер) – 15:40     3:1 Шарангович (Пеллетье, Kerins) – 31:14     4:1 Шенн (Нейборс, Фолк) – 37:39 (pp)    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 3
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Робертсон (Дадонов, Джонстон) – 03:50     1:1 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 04:37     1:2 Ньюхук (Хатсон) – 49:15     1:3 Армиа (Судзуки) – 59:43    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 2
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Стэмкос (Йози, Маршессо) – 08:07 (pp)     1:1 Бедард (Бертуцци) – 26:30     1:2 Мартинес (Джонс, Бертуцци) – 27:57     2:2 Форсберг (Бланкенбург) – 56:57     3:2 О'Райлли – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Маччелли (Хэйтон, Коул) – 01:01     1:1 Панарин (Лафреньер) – 03:42     2:1 Маччелли (Хэйтон, Сергачёв) – 08:12     2:2 Калиев (Хитил, Вааканайнен) – 16:25     3:2 Кули (Келлер, Шмальц) – 20:57 (pp)     3:3 Смит (Шнайдер, Линдгрен) – 40:28 (sh)     3:4 Крайдер (Кэррик) – 50:22     3:5 Панарин (Кэррик, Фокс) – 59:22    

Две игры продолжаются в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 О'Коннор (Кивиранта, Рантанен) – 05:17     2:0 Маккиннон (Друен, де Хаан) – 10:04     3:0 Маккиннон (Тэйвз) – 11:48     3:1 Арвидссон (Нурс, Подколзин) – 19:18     3:2 Кулак – 26:17     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 34:49     3:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 53:05    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Тюркотт (Кемпе) – 00:51     0:2 Тюркотт (Фиала, Андерсон) – 09:18     0:3 Кемпе (Тюркотт, Копитар) – 09:42     1:3 Хьюз (Гарланд, Гронек) – 34:52     1:4 Фиала (Мур, Эдмундсон) – 35:58 (pp)    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 65 очков после 45 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 65 очками после 46 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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