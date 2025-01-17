Видео: эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Оттавы»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

После победной шайбы 39-летний форвард ярко отпраздновал заброшенную шайбу в ворота финского голкипера канадского клуба Леэви Мериляйнена.

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В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.