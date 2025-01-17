Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Видео: эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Оттавы»

Видео: эмоции Овечкина после победного гола в ворота «Оттавы»
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз».

После победной шайбы 39-летний форвард ярко отпраздновал заброшенную шайбу в ворота финского голкипера канадского клуба Леэви Мериляйнена.

ВИДЕО

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 29 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 21 гол и 12 результативных передач.

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07    
Материалы по теме
Овечкин, что ты творишь! Забил красоту в овертайме и снёс мощнейший рекорд Ягра в НХЛ
Видео
Овечкин, что ты творишь! Забил красоту в овертайме и снёс мощнейший рекорд Ягра в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android