«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо» в гостях, Подколзин отдал голевую передачу

17 января на льду «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

На шестой минуте первого периода Логан О'Коннор открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Натан Маккиннон удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте Натан Маккиннон сделал счёт 3:0, оформив дубль. В конце периода Виктор Арвидссон с передач Дарнелла Нурса и Василия Подколзина забросил первую шайбу гостей в игре.

На седьмой минуте второго периода Бретт Кулак сократил отставание «Эдмонтона» до минимума. На 15-й минуте периода Коннор Макдэвид сделал счёт равным.

На 14-й минуте периода Эван Бушар забросил победную шайбу гостей в игре.