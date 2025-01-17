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Колорадо Эвеланш — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 17 января 2025, счет 3:4, НХЛ 2024-2025

«Эдмонтон» отыгрался с 0:3 и победил «Колорадо» в гостях, Подколзин отдал голевую передачу
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17 января на льду «Болл-Арена» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 О'Коннор (Кивиранта, Рантанен) – 05:17     2:0 Маккиннон (Друен, де Хаан) – 10:04     3:0 Маккиннон (Тэйвз) – 11:48     3:1 Арвидссон (Нурс, Подколзин) – 19:18     3:2 Кулак – 26:17     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 34:49     3:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 53:05    

На шестой минуте первого периода Логан О'Коннор открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Натан Маккиннон удвоил преимущество хозяев. На 12-й минуте Натан Маккиннон сделал счёт 3:0, оформив дубль. В конце периода Виктор Арвидссон с передач Дарнелла Нурса и Василия Подколзина забросил первую шайбу гостей в игре.

На седьмой минуте второго периода Бретт Кулак сократил отставание «Эдмонтона» до минимума. На 15-й минуте периода Коннор Макдэвид сделал счёт равным.

На 14-й минуте периода Эван Бушар забросил победную шайбу гостей в игре.

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