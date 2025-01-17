Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

17 января главные новости спорта, трансферы, футбол, результаты НХЛ и КХЛ, результаты Australian Open — 2025

Овечкин забил в ОТ, «Реал» превратил кубковую ничью в крупную победу. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и ещё больше приблизился к снайперскому рекорду НХЛ, мадридский «Реал» после ничьей с «Сельтой» в Кубке Испании трижды забил в дополнительное время, Диана Шнайдер завершила выступление на Australian Open — 2025, уступив хорватке Донне Векич. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу в овертайме в матче с «Оттавой».
  2. «Реал» переиграл «Сельту» в дополнительное время в матче Кубка Испании с семью голами.
  3. Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в третьем круге Australian Open — 2025.
  4. Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб.
  5. «МЮ» совершил камбэк в игре АПЛ с «Саутгемптоном» благодаря хет-трику Диалло в концовке.
  6. Александр Овечкин вплотную приблизился к историческому рекорду Яромира Ягра в НХЛ.
  7. Матч Томича и Сафиуллина на Australian Open попал под полицейское расследование — The Age.
  8. Два очка Кучерова помогли «Тампе» победить «Анахайм», Василевский отразил все буллиты.
  9. Мбаппе повторил редкое достижение в «Реале», которое ранее покорялось лишь Бензема.
  10. В полиции сообщили об обнаружении украденных чемпионских перстней Евгения Малкина.
  11. Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» одержать победу в матче с «Ютой».
  12. Стала известна причина срыва продления контракта «Баварии» с Дэвисом на финальном этапе.
  13. СКА потерпел четвёртое поражение подряд, пропустив семь шайб от «Северстали».
  14. Соболенко обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025.
  15. Стали известны все участники четвертьфинала Кубка Испании.
Материалы по теме
Топ-события пятницы: много хоккея, Павлюченкова — Зигемунд в теннисе и футбол
Топ-события пятницы: много хоккея, Павлюченкова — Зигемунд в теннисе и футбол
Материалы по теме
НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 января
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android