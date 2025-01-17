Овечкин забил в ОТ, «Реал» превратил кубковую ничью в крупную победу. Главное к утру

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и ещё больше приблизился к снайперскому рекорду НХЛ, мадридский «Реал» после ничьей с «Сельтой» в Кубке Испании трижды забил в дополнительное время, Диана Шнайдер завершила выступление на Australian Open — 2025, уступив хорватке Донне Векич. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».