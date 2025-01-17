Овечкин забил в ОТ, «Реал» превратил кубковую ничью в крупную победу. Главное к утру
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме и ещё больше приблизился к снайперскому рекорду НХЛ, мадридский «Реал» после ничьей с «Сельтой» в Кубке Испании трижды забил в дополнительное время, Диана Шнайдер завершила выступление на Australian Open — 2025, уступив хорватке Донне Векич. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Овечкина принёс «Вашингтону» победу в овертайме в матче с «Оттавой».
- «Реал» переиграл «Сельту» в дополнительное время в матче Кубка Испании с семью голами.
- Диана Шнайдер проиграла Донне Векич в третьем круге Australian Open — 2025.
- Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 20 шайб.
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