Никита Кучеров лидирует в НХЛ по количеству периодов с двумя и более очками

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 15-й период с двумя и более очками и является лидером в сезоне по данному показателю. Среди ближайших преследователей Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), у которых по 11 таких периодов.

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам — 4:3.