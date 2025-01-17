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Никита Кучеров лидирует в НХЛ по количеству периодов с двумя и более очками

Никита Кучеров лидирует в НХЛ по количеству периодов с двумя и более очками
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров оформил ассистентский дубль во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Кучеров записал на свой счёт 15-й период с двумя и более очками и является лидером в сезоне по данному показателю. Среди ближайших преследователей Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») и Митчелл Марнер («Торонто Мэйпл Лифс»), у которых по 11 таких периодов.

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Анахайм Дакс». Хозяева площадки одержали победу по буллитам — 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Терри (Строум, Дюмулен) – 06:03     1:1 Чирелли (Хагель, Хедман) – 14:19 (pp)     2:1 Гюнцель (Кучеров, Рэддиш) – 22:51 (pp)     2:2 Карлссон (Мактавиш) – 31:26     3:2 Пойнт (Кучеров, Пербикс) – 35:26     3:3 Фаббри (Труба, Минтюков) – 49:53     4:3 Гюнцель – 65:00    
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