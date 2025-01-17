Макдэвид повторил результат Гретцки в «Эдмонтоне» по количеству сезонов с 20+ голами

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш» записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг отметки в 20 шайб за сезон в девятый раз в истории канадского клуба и повторил результат Уэйна Гретцки. Также девять сезонов с 20+ голами в истории «нефтяников» имеет форвард Леон Драйзайтль. Рекорд «Эдмонтона» по данному показателю делят Яри ​​Курри, Гленн Андерсон и Марк Мессье — 10 сезонов.

17 января на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.