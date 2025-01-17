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Макдэвид повторил результат Гретцки в «Эдмонтоне» по количеству сезонов с 20+ голами

Макдэвид повторил результат Гретцки в «Эдмонтоне» по количеству сезонов с 20+ голами
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече регулярного сезона НХЛ с «Колорадо Эвеланш» записал на свой счёт гол и результативную передачу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг отметки в 20 шайб за сезон в девятый раз в истории канадского клуба и повторил результат Уэйна Гретцки. Также девять сезонов с 20+ голами в истории «нефтяников» имеет форвард Леон Драйзайтль. Рекорд «Эдмонтона» по данному показателю делят Яри ​​Курри, Гленн Андерсон и Марк Мессье — 10 сезонов.

17 января на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз». Победу со счётом 4:3 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 О'Коннор (Кивиранта, Рантанен) – 05:17     2:0 Маккиннон (Друен, де Хаан) – 10:04     3:0 Маккиннон (Тэйвз) – 11:48     3:1 Арвидссон (Нурс, Подколзин) – 19:18     3:2 Кулак – 26:17     3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бушар) – 34:49     3:4 Бушар (Макдэвид, Драйзайтль) – 53:05    
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