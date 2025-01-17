«Авангард» — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ-2024/2025, где смотреть

Сегодня, 17 января, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду ЦСКА. Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 января 2025, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент «Авангард» после 44 матчей занимает шестое место на Востоке. Команда Ги Буше имеет в активе 49 очков.

Армейский клуб расположился на третьем месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 44 матчей набрав 59 очков.