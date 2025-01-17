«То, что он делает, просто удивительно». Карбери — об игре Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре и карьере российского нападающего столичного клуба Александра Овечкина, который во встрече с «Оттавой Сенаторз» побил рекорд Яромира Ягра по числу вратарей, которым он забивал в лиге.

«Мы просто продолжаем ставить галочки в его замечательной карьере. Алекс забивает разным парням, на разных стадионах и против каждой команды. То, что он делает, просто удивительно», — приводит слова Карбери сайт Национальной хоккейной лиги.

В Оттаве на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.