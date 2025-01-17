Александр Овечкин рассказал о своей победной шайбе в игре с «Оттавой»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей победной шайбе в овертайме игры с «Оттавой Сенаторз».

«Я знал, что должен сделать бросок как можно скорее, потому что думал, что вратарь «Оттавы» может решить, что я отдам пас обратно Сэнди [Расмусу Сандину]. Это был хороший бросок, который попал в цель», — приводит слова Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.