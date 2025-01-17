Александр Овечкин рассказал о своей победной шайбе в игре с «Оттавой»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о своей победной шайбе в овертайме игры с «Оттавой Сенаторз».
«Я знал, что должен сделать бросок как можно скорее, потому что думал, что вратарь «Оттавы» может решить, что я отдам пас обратно Сэнди [Расмусу Сандину]. Это был хороший бросок, который попал в цель», — приводит слова Овечкина сайт Национальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07
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