Главный тренер «Флориды» высказался о замене Бобровского во встрече с «Детройтом»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о замене российского вратаря Сергея Бобровского во встрече с «Детройт Ред Уингз». Голкипер был заменён на 36-й минуте игры сразу после четвёртой пропущенной шайбы, которая состоялась две минуты спустя после третьей.

«Я бы оставил Сергея в любой день в игре, в которой нам нужно отыгрываться. Иногда просто не везёт в воротах. Его позиционная игра была надёжной, но это был не вечер Бобровского. Мы искали небольшие изменения. Это не отражение того, что я чувствую или как он играет за нас. Сергея не так уж часто меняют», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Гости одержали победу со счётом 5:2.