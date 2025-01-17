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Главный тренер «Флориды» высказался о замене Бобровского во встрече с «Детройтом»

Главный тренер «Флориды» высказался о замене Бобровского во встрече с «Детройтом»
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Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис высказался о замене российского вратаря Сергея Бобровского во встрече с «Детройт Ред Уингз». Голкипер был заменён на 36-й минуте игры сразу после четвёртой пропущенной шайбы, которая состоялась две минуты спустя после третьей.

«Я бы оставил Сергея в любой день в игре, в которой нам нужно отыгрываться. Иногда просто не везёт в воротах. Его позиционная игра была надёжной, но это был не вечер Бобровского. Мы искали небольшие изменения. Это не отражение того, что я чувствую или как он играет за нас. Сергея не так уж часто меняют», — приводит слова Мориса сайт НХЛ.

В ночь с 16 на 17 января мск на льду «Амерант Банк Арены» в Санрайзе (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Флорида Пантерз» и «Детройт Ред Уингз». Гости одержали победу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 5
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Берггрен (Густафссон, Тарасенко) – 08:48 (pp)     1:1 Лунделль (Вераге, Куликов) – 11:01     1:2 Ларкин (Кейн, Дебринкэт) – 27:52 (pp)     2:2 Родригес (Самоскевич) – 28:21     2:3 Кейн (Рэймонд, Зайдер) – 33:44 (pp)     2:4 Каспер (Ларкин) – 35:41     2:5 Ларкин (Каспер, Рэймонд) – 58:38    
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