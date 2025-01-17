Александр Овечкин — о победе над «Оттавой»: это было своего рода снежным комом
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о победной игре с «Оттавой Сенаторз».
«Сегодня LT [Логан Томпсон] был невероятен. Все три периода, овертайм — он был выдающимся. Я думаю, мы просто продолжали играть в свою игру. Вы могли видеть, сколько у нас было моментов в третьем периоде. Это было своего рода снежным комом, и в конечном итоге мы забили», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.
Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 1
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин) – 63:07
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