Александр Овечкин — о победе над «Оттавой»: это было своего рода снежным комом

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о победной игре с «Оттавой Сенаторз».

«Сегодня LT [Логан Томпсон] был невероятен. Все три периода, овертайм — он был выдающимся. Я думаю, мы просто продолжали играть в свою игру. Вы могли видеть, сколько у нас было моментов в третьем периоде. Это было своего рода снежным комом, и в конечном итоге мы забили», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Напомним, в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Оттава Сенаторз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу в овертайме со счётом 1:0.