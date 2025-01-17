Расписание матчей МХЛ на 17 января 2025 года

Сегодня, 17 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 13:00 МСК Красноярские Рыси Красноярск Не начался Авто Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 14:00 МСК Кузнецкие Медведи Новокузнецк Не начался Толпар Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 17 января 2025, пятница. 17:00 МСК Мамонты Югры Ханты-Мансийск Не начался АКМ Новомосковск Новомосковск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».