Расписание матчей МХЛ на 17 января 2025 года
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Сегодня, 17 января, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионат МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 10:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
2-й период
2 : 2
Ладья
Тольятти
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Не начался
Авто
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Толпар
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
Динамо-Шинник
Бобруйск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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