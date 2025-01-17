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Расписание матчей ВХЛ на 17 января 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 17 января 2025 года
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Сегодня, 17 января 2025 года, пройдут две встречи OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Магнитка
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Olimpbet Чемпионат России ВХЛ
17 января 2025, пятница. 19:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
Олимпия
Кирово-Чепецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 62 очка. Замыкает лидирующую тройку «Рубин», заработав 61 очко. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и новокузнецкий «Металлург».

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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