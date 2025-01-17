Защитник СКА Карпухин объяснил поражение в матче с «Северсталью»
Поделиться
Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал домашнее поражение от «Северстали».
– Чем можно объяснить такие провалы СКА в матче с «Северсталью»?
– Сложно сказать. В моменте теряли концентрацию. «Северсталь» играет достаточно нестандартно, любит контролировать шайбу, играть в пас. Пропущенные голы – следствие потери концентрации, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
В Санкт-Петербурге закончилась встреча регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Игра завершилась победой гостей со счётом 7:4. В следующем матче армейцы сыграют дома с лидером Континентальной хоккейной лиги — «Локомотивом» 21 января.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5) 1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5) 1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5) 1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5) 1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5) 1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5) 1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5) 2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4) 3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5) 4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5) 4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)
Комментарии
- 17 января 2025
-
09:45
-
09:40
-
09:32
-
09:14
-
09:00
-
08:52
-
08:44
-
08:30
-
08:25
-
08:11
-
08:10
-
08:02
-
07:46
-
07:10
-
07:09
-
06:56
-
06:39
-
06:26
-
06:10
-
06:09
-
06:05
-
06:02
-
05:56
-
05:47
-
05:44
-
05:43
-
05:39
-
05:34
-
05:17
-
04:51
-
04:30
-
02:21
-
01:21
- 16 января 2025
-
23:36
-
23:33