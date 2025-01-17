Защитник СКА Карпухин объяснил поражение в матче с «Северсталью»

Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал домашнее поражение от «Северстали».

– Чем можно объяснить такие провалы СКА в матче с «Северсталью»?

– Сложно сказать. В моменте теряли концентрацию. «Северсталь» играет достаточно нестандартно, любит контролировать шайбу, играть в пас. Пропущенные голы – следствие потери концентрации, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге закончилась встреча регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Игра завершилась победой гостей со счётом 7:4. В следующем матче армейцы сыграют дома с лидером Континентальной хоккейной лиги — «Локомотивом» 21 января.