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Защитник СКА Карпухин объяснил поражение в матче с «Северсталью»

Защитник СКА Карпухин объяснил поражение в матче с «Северсталью»
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Защитник СКА Илья Карпухин прокомментировал домашнее поражение от «Северстали».

– Чем можно объяснить такие провалы СКА в матче с «Северсталью»?
– Сложно сказать. В моменте теряли концентрацию. «Северсталь» играет достаточно нестандартно, любит контролировать шайбу, играть в пас. Пропущенные голы – следствие потери концентрации, – сказал Карпухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В Санкт-Петербурге закончилась встреча регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которой местный СКА принимал череповецкую «Северсталь». Игра завершилась победой гостей со счётом 7:4. В следующем матче армейцы сыграют дома с лидером Континентальной хоккейной лиги — «Локомотивом» 21 января.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 января 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 7
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Давыдов) – 09:42 (4x5)     1:1 Демидов (Плотников, Григоренко) – 14:07 (5x5)     1:2 Чебыкин (Абросимов, Калдис) – 19:02 (5x5)     1:3 Аймурзин (Пилипенко, Барберио) – 19:12 (5x5)     1:4 Пилипенко (Аймурзин, Чуркин) – 27:09 (5x5)     1:5 Ильин (Аймурзин) – 30:10 (5x5)     1:6 Думбадзе (Грудинин, Чуркин) – 34:34 (5x5)     2:6 Зыков (Григоренко, Никишин) – 37:55 (5x4)     3:6 Плотников (Педан, Демидов) – 46:05 (5x5)     4:6 Зыков (Демидов, Григоренко) – 54:55 (5x5)     4:7 Пилипенко (Ильин) – 59:42 (en)    
Комментарии
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